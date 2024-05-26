فن ومشاهير

" الأهلي جاب من الأخر".. رامز جلال يحتفل بفوز الأهلي ببطولة إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان رامز جلال على تهنئة لاعبي وجماهير النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه عقب هزيمة نادي الترجي التونسي في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

ونشر "رامز" صور لاحتفال لاعبي النادي الأهلي بهدف المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "شوفتوا اللعب الفاخر، الأهلي جاب من الاخر، مبرووووك لأبطال إفريقيا وإن شاء الله الـ 13 يا أهلي".

ومن المعروف عن الفنان رامز جلال انتمائه للقلعة الحمراء ودائمًا ما يعلق على مباريات النادي الأهلي سواء محليُا أو إفريقيا، ويستضيف عدد من لاعبي النادي الأهلي ببرامج المقالب خاصته التي تعرض كل عام بموسم رمضان.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان رامز جلال الفنية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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