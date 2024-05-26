فجر السعيد تنتقد شيماء سيف بعد التكميم: دمها صار ثقيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الإعلامية الكويتية فجر السعيد إثارة الجدل بتصريحاتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم خلالها بانتقاد العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي كان آخرها انتقادها الإعلامية بسمة وهبة بسبب حديثها عن طلاق الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز.

وانتقدت "فجر السعيد" تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال تواجدها ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز ويعرض على قناة "Mbc مصر" والتي تحدثت خلاله عن نجاح عملية تكميم المعدة وإنقاص وزنها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ونشرت "فجر السعيد" انتقادها للفنانة شيماء سيف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" و استوري حسابها على "انستجرام" وعلقت: "شيماء سيف ضعفت ودمها صار ثقيل، كانت تقتلني ضحك الان تكسر خاطري، حسافه عليها خسرنا نجمة كوميديا".

وانتقدت "فجر السعيد"، الإعلامية بسمة وهبة بعد تخصيصها حلقة ببرنامجها "90 دقيقة" للحديث عن انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الإعلان رسميًا عن طلاقهما.

وأدلت الفنانة شيماء سيف بعدد من التصريحات في برنامج "كلام الناس" من ضمنها خسارتها ما يقرب من 50 كيلو عقب نجاح عملية تكميم المعدة، وعن ما يزعجها في الرجل، إلى جانب تفاصيل خلافها مع الفنانة هنا الزاهد وتصالحهما مؤخرًا.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيماء سيف كانت بمسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللي كريم وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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