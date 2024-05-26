إيمان العاصي جريئة وأسماء جلال أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة جريئة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، التقطتها بطريقة الـ "سيلفي".

سيرين عبد النور

خطفت الفنانة سيرين عبد النور، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن أفضل نسخة من نفسك".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بإطلالة أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، استعرضت خلالها جمالها.

هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة، ظهرت بفستان قصير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " المشاركة في مهرجان كان السينمائي هي تجربة رائعة، وعشت كل جزء منها".

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا".

أسماء جلال

خطفت الفنانة الشابة أسماء جلال، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

حورية فرغلي

نشرت الفنانة حورية فرغلي، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يسعد أيامكم يا رب".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها صورة لها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح السعادة والأمل".