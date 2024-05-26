جورج لوكاس يتسلم "السعفة الذهبية" بحضور كوبولا في ختام كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تسلم المنتج وكاتب السيناريو الأمريكي العالمي جورج لوكاس جائزة "السعفة الذهبية" الشرفية في حفل ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77 هذا العام وسط حضور عدد كبير لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

وحرص المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا على تسليم "السعفة الذهبية" بنفسه لـ "جورج لوكاس" نظرًا لعلاقة الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات وسط احتفاء كبير من الحضور.

وعلق "لوكاس" على تكريمه بالسعفة الذهبية: "أنا هنا اليوم لأشكركم جميعًا، أنا مجرد صبي ترعرع في وسط كاليفورنيا محاطًا بحقول العنب، وقدمت أفلام في سان فرانسيسكو مع صديقي فرانسيس كوبولا، وقضينا حياتنا المهنية بالكامل بالتوازي وفي سان فرانسيسكو على وجه الخصوص، لم يسبق لي أن صنعت فيلمًا في هوليوود كمخرج، لذا إنه لشرف عظيم أن أكون هنا".

وأعلن مهرجان كان السينمائي الدولي تكريم المنتج والمخرج جورج لوكاس احتفاءًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية التي امتدت لأكثر من 40 عامًا قدم خلالها العديد من المشاريع السينمائية الملهمة لصناع السينما حول العالم.

جورج لوكاس هو منتج أفلام أمريكي اشتهر بإنتاج سلسلة أفلام الخيال العلمي "Star Wars"، وسلسلة المغامرات "Indiana Jones" وأسس شركة "Lucas Film" قبل أن يقوم ببيعها لشركة "والت ديزني"، رشح "لوكاس" للعديد من الجوائز العالمية طوال مسيرة حافلة بالأعمال السينمائية التي وضع بصمته خلالها ورشح لـ 4 جوائز أوسكار.

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