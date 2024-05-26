شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق: الحمد لله أنا زى الفل وتخطيت المرحلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد رزق مرحلة التعافى من إجراء العملية الجراحية بعظم الفك مؤخرا، وقال في تصريح خاص لـ"ليوم السابع" إنه تخطى المراحل الصعبة التي تلت العملية الجراحية، لافتا إلى أنه يمر حاليا بفترة نقاهة حسب أوامر الأطباء المعالجين، كما حرص على توجيه الشكر لكل أصدقائه وجمهوره الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته وقاموا بالدعاء له.

وكان النجم أحمد رزق، قد أجرى عملية جراحية في الفك، وهو الأمر الذى تسبب في منعه من الكلام، وقال أحمد رزق في تصريح خاص لـ"الخليج 365": إن هذا الأمر منذ فترة كبيرة ولكني أهملت فيه، ونتيجة لذلك تطلب إجرائى عملية جراحية (زراعة عضم في الفك) وبالفعل أنا ممنوع من الكلام، والحمد لله حالتى مستقرة".

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد رزق مسلسل بيت الرفاعى الذى عُرض في شهر رمضان المنقضى، وشاركه في البطولة: أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.