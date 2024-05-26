شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيي حفلاً غنائيًا في بيروت برفقة رحمة رياض وآدم.. أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد سلطان الطرب جورج وسوف إلى إحياء حفل غنائي ضخم في بيروت بلبنان يوم 11 من أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أعماله الغنائية الشهيرة، ويشاركه الحفل المطرب آدم والفنانة رحمة رياض.

وروج جورج وسوف للحفل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليه: "بيروت بتجمعنا يوم 11 أغسطس"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منهم الفنانة رحمة رياض التي علقت قائلة: "الله يطول بعمرك يا ملك"، والمطرب آدم الذي علق: "الملك".

يذكر أن سلطان الطرب جورج وسوف يستعد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، والأغنيتين من توزيع زيزو فاروق وباسم رزق.