شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح القومي للطفل يقدم "الحلم حلاوة" لمي مهاب.. قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح القومي للطفل التابع للبيت الفني للمسرح والذي يديره الفنان عادل الكومي لعرض مسرحية جديدة وهي "الحلم حلاوة" من إخراج مي مهاب، وذلك خلال الشهر المقبل على خشبة المسرح القومي للطفل.

وتدور أحداث العرض حول الطفلة هالة التي تحلم بامتلاك عروسة المولد، وتعلم بصعوبة تحقيق هذا الحلم حيث إنها فقيرة ولا تمتلك مالا كي تشتري عروسة المولد، وتتمنى تلك الطفلة أن يكون لديها الكثير من المال والملابس وتعتقد أنها إن امتلكت تلك الأشياء ستكون في منتهي السعادة.

وبعد تلتقي هالة عروسة المولد التي تأخذها إلي العالم الموازي وتعيش هناك تجربة فريدة تتعلم منها الكثير وتعرف ما هو المعنى الحقيقي للسعادة، وأن كل واحد فينا لديه الكثير من الأشياء الذي لا يعرف قيمتها، لأن دائمًا نبحث عن الأشياء التي لا نمتلكها.

عرض الحلم حلاوة من تأليف ياسر أبو العنين، وبطولة أحمد صبري غباشة، ومارتينا عادل، حور أحمد، مجدي عبد الحليم، أحمد يحيي، سامر المنياوي، خالد نجيب، محمد الشربيني، موسيقي هاني عبد الناصر، استعراضات مصطفي حجاج، ديكور وعرائس فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، فكرة وإخراج مي مهاب.