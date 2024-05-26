أسماء جلال ترد على أنباء إرتباطها بـ طليق ياسمين صبري “أبو هشيمة” على طريقتها الخاصة

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2024 02:19 صباحاً - انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع السوشيال ميديا أنباء عن ارتباط الفنانة المصرية أسماء جلال عاطفياً برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، حيث أكد عدد من نشطاء مواقع التواصل وجود علاقة عاطفية بين الطرفين ستُكلّل بالزواج، وهو ما لم يؤكده أو ينفِه أيٌ منهما.

أخبار ارتباط أسماء جلال

وشاعت أخبار ارتباط أسماء جلال بأحمد أبو هشيمة بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها حيث أُثيرت من جديد أنباء ارتباطها بمطرب الراب ويجز بعدما حرص الأخير على تقديم التهنئة لها بعيد ميلادها ليفتح من جديد باب الحديث عن ارتباطهما الذي انتشر قبل عامين، وحرص كل منهما على نفي كل ما قيل والتأكيد أن ما يجمعهما مجرد صداقة لا أكثر.

والغريب في الأمر، أن أنباء ارتباط أحمد أبو هشيمة بأسماء جلال جاءت بعد أيام من انتشار خبر ارتباطه بفنانة خليجية، بعد ظهورهما معاً في حفل زفاف ريم سامي الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي.

كيف ردت أسماء جلال؟

من جانبها، فاجأت أسماء جلال جمهورها بنشر صور لها من احتفالها بعيد ميلاها الـ29، رغم أنه يوافق يوم 22 أيار (مايو)، حيث نشرت صورة لها وهي تقطع التورتة بمفردها دون وجود أي شخص بجوارها.

أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها الـ29

وجاء نشر أسماء صور احتفالها بعيد ميلادها بمفردها بعد يومين، لتكون رداً على الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عن ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في تأكيد منها أنها غير مرتبطة في الوقت الحالي بأي شخص، خاصة أن أخباراً أخرى ترددت عن ارتباطها بمطرب الراب ويجز.

أسماء جلال تنتظر عرض فيلم اللعب مع العيال

وفي سياق آخر، تنتظر أسماء جلال عرض فيلمها الجديد «اللعب مع العيال» خلال موسم عيد الأضحي المبارك، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول مدرس التاريخ علام، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

مسلسل “أشغال شقة”

يذكر أن أسماء جلال شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “أشغال شقة”، من بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوي محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وانضمت أسماء جلال لفريق عمل فيلم “فيها إيه يعني”، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

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