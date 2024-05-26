شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مصرى يحصل على جوائز بمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المخرج والمؤلف المصري باسم عادل على عدة جوائز بالدورة الحادية عشرة لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي حيث شارك بمسرحية "البرواز" لفريق مدرسة الثميد للحلقة الثانية والثالثة بنين وهم جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل تمثيل، وجائزة أفضل إخراج، وكذلك جائزة أفضل أداء تعبيري.

وكشف عادل تفاصيل العرض المشارك وكذلك تفاصيل المهرجان حيث قال لـ"الخليج 365": تصفيات مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي تتم على مرحلتين، أولاً المرحلة التمهيدية والتي تنقسم لثلاث مناطق وهم المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ومدينة الشارقة، وتتم التصفية في مسار واحد سواء إعداي أو ثانوي أو ابتدائي، وفي تلك المرحلة التي كنت أشارك فيها في المسار الثانوي، تم تصعيدي كأفضل عرض في المنطقة الوسطى.

وتابع: تأهلنا بعدها للمرحلة النهائية التي أقيمت بمسرح معهد الشارقة للفنون المسرحية بمدينة الشارقة وكانت تضم الثلاث مسارات من الثلاث مناطق التي تم ذكرها، وشاركت في المهرجان بعرض البرواز من تأليفي وإخراجي وبطولة طلاب المدرسة، وكان العرض يعتمد في الأساس على الصمت والتعبيرات الحركية وكان لغة الحوار بسيطة جدا خلال العرض.

وأكد: العرض يناقش فكرة البرواز الذي نضع فيه منذ الولادة، إلى الموت، ويتمثل هذا البرواز في العادات والتقاليد الموروثة، الذي يجب على الإنسان الإلتزام بها، ويعتبر العرض هو دعوة للتفكير خارج الصندوق وخارج الإطار المفروض ويكون تفكير بشكل إبداعي وهذا يظهر خلال العرض بلوحات منفصلة متصلة حيث يظهر بطل العرض منذ أول يوم ولد فيه ويقع في خلاف بين عائلته على إختيار إسمه، ثم يوضع في أطر أخرى وعندما يبدأ في التفكير خارج الصندوق يتعرض للقهر والقمع سواء من أصدقاءه الطلاب أو المدرسين في المدرسة، وعندما يهم علي دخول الجامعة ويختار أن يكون فنانا يقهر أيضاً ويجبروه علي الإلتحاق بكلية الهندسة، وفي النهاية يموت بسبب قهرهم له فيأخذون ويضعوه في إطار كبير بعد تشييع جنازته كما يضعوه في إطار الصورة التي عليها شريطة سوداء.