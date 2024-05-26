شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء لميس شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة لبنى عبد العزيز وأسرتها العزاء في شقيقتها الراحلة لميس عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا الجمعة الماضية، اليوم الأحد من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكانت الفنانة نوران أبو طالب، خبر الوفاة، حيث كتبت عبر "إنستجرام": "توفيت إلى رحمة الله، السيدة لميس عبد العزيز، بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود".

يذكر أن الفنانة لبنى عبد العزيز كرمت ضمن المكرمين بـ Starscrapers Awards فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، الذي أقيم فى مدينة العلمين الجديدة، وسلمها الجائزة الفنان يحيى الفخراني وسط حفاوة كبيرة منه ومن الحضور، لتقول بعد تسلمها التكريم: "أشكر المهرجان، ودكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكى نقيبنا العظيم، ومدينة العلمين البديعة المبدعة، وأشكر بلدى العظيمة، وتحيا مصر".