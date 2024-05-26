فيلم «غارفيلد» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - جنى فيلم غارفيلد، بطولة كريس برات، إيرادات ضخمة في يومه الأول وبلغت 8 ملايين دولار بالسينما الأمريكية، بينما حقق في السوق الخارجية 49 مليون دولار، ليصبح الإجمالي 57.4 مليون دولار في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

طغى ظهور القط البرتقالي «غارفيلد»، على نجوم هوليوود أثناء احتفالهم بالعرض الخاص للفيلم الذي انطلق عرضه منذ أيام قليلة بدور العرض الأمريكي

خطف «غارفيلد» عدسات المصورين بإطلالته خفيفة الظل وبحركاته الشقية خلال العرض الخاص للفيلم والذي شهد حضور مجموعة من النجوم العالميين المشاركين بالأداء الصوتي، أبرزهم:" كريس برات، هانا وادينجهام، فينج، سيسيلي سترونج، بوين يانج، المخرج مارك ديندال، والسيناريست ديفيد رينولدز ".

غارفيلد

العرض الخاص لغارفيلد

العرض الخاص لغارفيلد

غارفيلد في مغامرة خارجية عالية المخاطر

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والمغامرات المشوقة، حيث يجتمع غارفيلد مجددًا مع والده المفقود منذ فترة طويلة، وهو قط شوارع يُدعى فيك، ويُجبر على الانضمام إليه في مغامرة عالية المخاطر .

غارفيلد

طاقم عمل غارفيلد

الفيلم مقتبس من قصة جارفيلد المصورة لجيم ديفيس، من إخراج مارك ديندال وسيناريو كتبه ديفيد رينولدز وفريق الكتابة المكون من بول أ. كابلان ومارك تورجوف، وبطولة الفيلم كريس برات الذي يؤدي صوت شخصية القط البرتقالي المحبب للجمهور ، إلى جانب أصوات صامويل إل جاكسون، وهانا وادينجهام، وفينج، رامز، ونيكولاس هولت، وسيسيلي سترونج، وهارفي جيلين، وبريت جولدستين، وبوين يانج، وسنوب دوج.

العرض الخاص لغارفيلد

يعد غارفيلد واحدًا من أكثر الحيوانات الأليفة الكرتونية شهرة في العالم، ورغم ذلك لم يتم إنتاج سوى فيلمين روائيين من أفلام الحركة الحية، وكلاهما من بطولة بيل موراي .

وبعد ما يقرب من 20 عامًا من إصدار أول فيلم حركة مباشر، تم الإستجابة لدعوات الكثيرين من عشاق أفلام الأنيمشن، حيث حصل القط البرتقالي غارفيلد والمحب لللازانيا على أول فيلم رسوم متحركة والذي انطلق عرضه يوم 24 مايو بدور العرض الأمريكي .

وبالتزامن مع انطلاق النسخة الأمريكية لـ «غارفيلد»، أعلن الفنان أكرم حسني، موعد طرح النسخة العربية للفيلم، وكتب عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”: «كله يلزم مكانه، غارفيلد حصريًا في دور العرض المصرية يوم 23 مايو المقبل».

غارفيلد المصري

هل يحقق أكرم حسني ونجله ياسين نجاحًا في غارفيلد بنسخته العربية ؟

في سياق متصل، كان الفنان أكرم حسني، أثار جدلًا واسعًا منذ إعلانه المشاركة في النسخة العربية من فيلم غارفيلد، وهو القط البرتقالي الأشهر عالميًا .

أعلن أكرم حسني خلال لقاءات صحفية، عن تعاقده على عمل جديد من فئة الأنيمشن، وذلك برفقة نجله ياسين، والذي مقرر أن يقدم الدبلجة الصوتية لشخصية “غارفيلد” الأمريكية .

أكرم حسني ونجله

وكشف “أكرم” عن سر تحمسه لخوض هذه التجربة الجديدة، قائلًا:" السبب هو أن غارفيلد كارتون عالمي، وأيضًا تعاوني مع شركة عالمية، ووجود العديد من الأطفال المتابعين الكارتون، لذلك اعتبره تحديًا جديدًا ومختلف ".

أكرم حسني يكشف صعوبات الدبلجة الصوتية في غارفيلد

وأضاف متحدثًا عن صعوبة أداء التسجيل الصوتي للشخصية والدبلجة قائلًا:" أنه شعر بصعوبة ما بين الأمرين في البداية لأنه لابد أن يوازن بينهما طوال التسجيل لكنه بعد الانتهاء من التسجيل شعر أن نغمة الصوت قريبة من صوته الطبيعي بالفعل ".