مدحت صالح يستقبل عزاء شقيقه اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفنان مدحت صالح ، عزاء شقيقه، مساء اليوم الأحد من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر.

شُيعت جنازة شقيق مدحت صالح، الجمعة الماضية من مسجد الحصري بالسادس من اكتوبر عقب صلاة الجمعة.

نقابة الموسيقيين تنعى شقيق مدحت صالح

حرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، على نعي شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، حسب ما أعلن عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعلن الفنان مدحت صالح، وفاة شقيقة منذ ساعات قليلة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب :"مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

مدحت صالح

كانت آخر أعمال مدحت صالح، مسلسل "وبينا ميعاد"، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب ومحمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

مطرب وممثل مصري، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د.يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامج اﻹذاعة، وعندما أنهى دراسته الجامعية في جامعة الأزهر قسم التاريخ.

تفرغ للغناء وسجل أول أغانيه (أكيد)، لتتوالى أغانيه والتي من أبرزها (كوكب تاني، الله يا سيدي)، وبالنسبة للتمثيل فقد شارك في العديد من الأعمال منذ أواخر الثمانينات منها (الفوازير) عامي 1988 و1989، من أبرز أعماله أيضاً (حزمني يا، موجة حارة، أبو العلا 90) .