اليوم.. عزاء شقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز

ياسر رشاد - القاهرة - يقام عزاء شقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز ، اليوم الأحد مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعدما فارقت الحياة يوم الجمعة الماضية.

شُيع جثمان شقيقة لبنى عبدالعزيز، بعد صلاة الجمعة الماضية من مسجد مصطفى محمود، بحضور الأهل والأصدقاء.

وكانت أعلنت الفنانة نوران أبو طالب، وفاة شقيقة لبنى عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: توفيت إلى رحمة الله، السيدة لميس عبد العزيز، بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود.

لبنى عبدالعزيز

ممثلة مصرية، تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصلت على الماجستير في التمثيل من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.

بدايتها الفنية كانت مبكرة حيث التحقت ببرامج الأطفال باﻹذاعة وهي في العاشرة من عمرها، وفي الجامعة شاركت بفريق التمثيل، لتقدم بعض المسرحيات على مسرح الجامعة، لكن بداية شهرتها عندما أقنع المنتج (رمسيس نجيب) والدها بعملها بالفن، لتكون بدايتها من خلال فيلم (الوسادة الخالية) مع عبد الحليم حافظ، والذي حقق نجاحا كبيرا في ذاك الوقت.

توالت أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها (عروس النيل، واإسلاماه، غرام الأسياد)، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها (إسماعيل برادة) في أواخر الستينيات، ولكنها عادت في فترة التسعينيات واستأنفت نشاطها الفني بالمشاركة في عدة أعمال منها: (عمارة يعقوبيان، جدو حبيبي).