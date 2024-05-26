شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم: فيلم بنقدر ظروفك مليان رومانسية وكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة مي سليم عن سعادتها بردود الأفعال عن فيلم بنقدر ظروفك الذى يعرض حاليًا في السينمات، وقالت مي في تصريحات لـ"الخليج 365": "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية على الفيلم، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل رومانسية وكوميديا مختلفة وأتمنى الجمهور ينبسط".

وأضافت مي سليم كل بطل في العمل أدى دوره على أعلى مستوى وكان حابب الشخصية الذى يقدمها.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشترى بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

