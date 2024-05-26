شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مازن الغرباوي يمثل مصر بمهرجان سيول الدولي بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمهرجان سيول الدولي للمونودراما الذي اقيم في الفترة من 11 أبريل ويستمر حتى 27 مايو الجاري، وذلك لاختيار العروض الفائزة بالمهرجان للمشاركة في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

مهرجان سيول الدولي للمونودراما يقام تحت رعاية جمعية المسرحيين بكوريا برئاسة الفنان جون وونج سوون رئيس جمعية المسرحيين بكوريا ويتبع المهرجان وزارة الثقافة بكوريا الجنوبية.

صرح الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن مشاركته بمهرجان سيول الدولي للمونودراما قائلاً: "يقام حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان سيول الدولي للمونودراما يوم الإثنين المقبل، وسنعلن خلاله العرض الفائز بالمهرجان، وستكون أحد الجوائز الخاصة بالعرض الفائز وطبقا لبروتكول التعاون بيننا وبين جمعية المسرحيين هو مشاركته بالدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي".

وأضاف: شاهدت مجموعة من العروض المتنوعة المشاركة بالمهرجان والتي تعكس التميز بالحركة المسرحية بكوريا الجنوبية وستكون هناك مزيد من المفاجآت والمشاركات التي تخدم شباب جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قد انتهى من دورته الثامنة التي حملت اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة انجي البستاوي برئاسة شرفه لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء .