هشام الجخ مع ابنه بتيشرت النادي الأهلي استعدادًا لنهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يستعد الشاعر هشام الجخ لنهائي دوري أبطال إفريقيا التي سيجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت في تمام الثامنة مساء.

ونشر "الجخ" صورة برفقة نجله وهما يرتديان تيشيرت النادي الأهلي استعدادًا للمباراة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "الدستة يا أهلي".

ويساند عدد كبير من نجوم الوسط الفني فريق النادي الأهلي في مباراته اليوم ضد نادي الترجي التونسي منهم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي يحرص دائمًا على دعم الفريق نظرًا لانتمائه للقلعة الحمراء ويقوم بإعطاء النصائح للاعبي النادي الأهلي إلى جانب التعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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