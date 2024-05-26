الاثنين.. الأراجوز وخيال الظل في نادي فنون الأوبرا بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري، لقاء لنادي فنون الأوبرا بعنوان التراث الإنساني وفن الأراجوز المصري، ويضم حوارا عن استلهام فنون الفرجة الشعبية في مسرح الطفل الأراجوز وخيال الظل.

ويستضيف الدكتور هشام المعداوي أستاذ النحت وعميد كلية التربية النوعية بجامعة دمنهور وخبير العرائس الفنان ناصر عبدالتواب وتديره الدكتورة راندا حلمي أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة دمنهور ومن إعداد المهندسة إيمان مكاوي، ويعقبه عرض فيلم عن فن الأراجوز وخيال الظل وذلك في الحادية عشرة صباح الاثنين 27 مايو بمسرح أوبرا دمنهور كما تشهد الحديقة الخارجية عرض حي لهذا الفن .

يذكر أن نادي فنون الأوبرا يستهدف تبسيط كافة أشكال الفنون الراقية وتنمية التذوق الفني لدى الجمهور وخاصة الشباب ويشارك فيه عدد من أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.