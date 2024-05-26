أحمد سليم يطرح أغنيته الجديدة "هنغير جو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان أحمد سليم أحدث أغانيه بعنوان "هنغير جو" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية "هنغير جو" من اللون الغنائي الإيقاعي، وجاءت باللهجة المصرية.

وتتحدث أغنية "هنغير جو" عن البحث عن السعادة بعيداً عن الضغوطات، وان الحياة قصيرة ولابد وأن يستغل الفرد كل لحظة بحثاً عن الفرح.

واستخدم الشاعر مصطلحات ومفردات منوعة حيث دمج بعض المفردات الأجنبية مع المصطلحات العربية.

وصدرت أغنية "هنغير جو" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويرها في لبنان.

أغنية "هنغير جو" من كلمات محمد حجازي وألحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.