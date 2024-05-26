شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج.. مطربة أيرلندية تخطئ فى أداء كلمات أغنيتها الرئيسية على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "ذا صن" البريطانية، موقفًا محرجًا وقعت فيه المطربة الإيرلندية نادين كويل، والتى أخطأت على المسرح وهي تغني إحدى أغاني فرقتها الرئيسية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن نادين كويل نسيت كلمات إحدى أغانيها الناجحة أثناء تواجدها على خشبة المسرح في دبلن هذا الأسبوع، حيث كان يتعين عليها أن تتذكر كل أغنية من كتاب أغاني Girls Aloud وتغنيها بشكل جميل ولكن يبدو أن نادين تعاني من عقل فارغ على المسرح، وهي تشق طريقها من خلال غلافها الناجح لفيلم The Pointer's Sisters الكلاسيكي - Jump.

المطربة الإيرلندية نادين كويل

وأوضحت الصحيفة، أن نادين كويل أثناء أدائها لأغانيها إلى جانب نيكولا روبرتس وشيريل وكيمبرلي ، بدت نادين وكأنها تؤلف كلماتها الخاصة قبل أن تغني للجمهور: "أنا أغني الكلمات الخاطئة".

وبدأت النجمة المولودة في أيرلندا الشمالية وزملاؤها في الفرقة جولة لم الشمل التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي يُعتقد أنها ستدر عليهم حوالي مليون جنيه إسترليني لكل منهم، حيث خرج الآلاف في العاصمة الأيرلندية.

الإيرلندية نادين كويل

ووجدت نادين نفسها في لحظة مرتجلة أخرى هذا الأسبوع عندما طلبت منها شيريل، التي تعاني من الطقس السيئ، تغطية كلمات أغانيها في اللحظة الأخيرة، ومرت ومضة سريعة من الذعر على وجه نادين، قبل أن تأتي لإنقاذها دون عناء، وهي تغني جملة شيريل: "إذا كنت تريد أن تسامحني، ابدأ من جديد، إذا كنت تريد أن تكون معي بين ذراعي" ولكن على الرغم من احترافيتهم، إلا أن الحادث لم يغب عن أعين المشجعين.

نادين كويل

وقالت المطربة شيريل وهي تتحدث على خشبة المسرح: "كان علينا أن نأتي إلى أيرلندا على أي حال، هل تعلمون لماذا؟ للتأكد من أن نادين تتذكر جواز سفرها".