هنا الزاهد تبرز إطلالتها الساحرة بالأبيض في ختام مهرجان كان السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - أبرزت النجمة هنا الزاهد إطلالتها الساحرة بالأبيض في حفل ختام مهرجان كان السينمائى الدولي بدورته الـ 77 والذى أقيم مساء أمس السبت، حيث نشرت هنا صورها على السجادة الحمراء لحفل الختام على حسابها بموقع "إنستجرام" حيث ظهرت خلال الصور بفتسان أبيض أنيق جعلها تخطف الأنظار.

ختام مهرجان كان السينمائى الدولي

واختتمت فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي أمس السبت 25 مايو وتم الإعلان عن جوائز الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتي شهدت منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعدد من رواد السينما حول العالم وهم النجمة العالمية ميريل ستريب وجورج لوكاس مخرج سلسلة أفلام Star Wars وللمرة الأولى يمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية لأحد الاستوديوهات حيث منحها لاستوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.

هنا الزاهد فى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفى سياق آخر يعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى يجمعها بالنجم هشام ماجد ويحقق نجاحاً لافتاً حيث تخطت إيراداته 55 مليون جنيه منذ إنطلاق عرضه بموسم عيد الفطر السينمائى 2024، ويشارك في بطولة الفيلم، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.



هنا الزاهد بإطلالة ساحرة فى ختام مهرجان كان السينمائي



هنا الزاهد تبرز إطلالتها فى حفل ختام مهرجان كان



النجمة هنا الزاهد



هنا الزاهد من ختام مهرجان كان