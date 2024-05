شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الموسيقى والحائز على الأوسكار مرتين ريتشارد شيرمان عن عمر 95 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي أسطورة الموسيقى الشهير "ريتشارد إم شيرمان"، الحائز على جائزة الأوسكار مرتين والذي اشتهر بالتعاون مع شقيقه روبرت بي شيرمان في أغاني Mary Poppins، وChitty Chitty Bang Ban، أمس السبت في مركز سيدارز سيناي الطبي في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 95 عامًا.

وعمل الأخوان شيرمان في وظيفة لم تعد موجودة في الأيام الحالية، وهي مؤلفو الأغاني الداخليون في الاستوديو، وسبق وكان الاستوديوهات في ديزني تعمل بتلك الطريقة، وتم تعيين الأخوين بعد أن حققت أغنيتهما "Tall Paul" عام 1958 نجاحًا كبيراً.

وفي أوائل الستينيات، قام الشقيقان بتأليف ألحان لهايلي ميلز في أفلام ديزني "The Parent Trap" و"In Search of the Castaways" و"Summer Magic"، كتب آل شيرمان فيلم الرسوم المتحركة "Sword in the Stone" (1963)، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، لكن مسيرتهم المهنية ارتفعت بشكل كبير في العام التالي بعد أن ظهرت أغنيتهم "Small World" لأول مرة في معرض نيويورك العالمي.