بعد أزمته الشهيرة.. عمرو دياب يصالح سائقه: “خلي كله جديد في جديد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام النجم عمرو دياب، بمصالحة سائقه حمادة السنوسي، الذي كان قد أخطأ في حقه بعد حفل “ليالي سعودية مصرية” في دار الأوبرا المصرية، الذي أقيم في شهر شباط (فبراير) الماضي.

وجاءت مصالحة دياب لسائقه بعدما أشركه معه في إعلانه الجديد الذي يروج من خلاله لإحدى شركات المياه الغازية، حيث ظهر الأخير في الإعلان، وهو يقل “الهضبة” في سيارة التحركات، ليكون الظهور الأول له بعد الفيديو المتداول لدياب وهو ينعته بلفظ جارح.

وشارك في إعلان عمرو دياب الجديد نخبة من الفنانين ومشاهير العالم أمثال لاعب الكرة البرازيلي روبرتو كارلوس، ولاعب المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، وأحمد السقا، وقصي السعودي، ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

وشهد الإعلان أغنية “خلي كله جديد في جديد” يؤديها الفنان عمرو دياب، مُعبّرًا عن رحلة تطور العلامة التجارية، والتي تمتد منذ سنوات كثيرة وصولًا للوغو الجديد، والذي أُطْلِق في بداية هذا العام.

وكان قد انتشر في شهر شباط (فبراير) الماضي، فيديو للفنان عمرو دياب، وهو يسب سائقه في الهاتف بعد أن خرج من حفل “ليالي سعودية مصرية” في دار الأوبرا المصرية، رافضًا التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، ويسأل عن سائقه الخاص الذي تأخر في الوصول إليه، قائلاً: “ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين السواق”.