بعد حصوله على “العين الذهبية”.. منى زكي تدعم صنّاع “رفعت عيني للسما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة منى زكي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لبطلات فيلم “رفعت عيني للسما” للمخرج أيمن الأمير وندى رياض، دعماً لهن بعد فوزه بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ77.

وعلقت منى على الصورة قائلة: “رفعت عيني للسما.. يفوز بجائزة العين الذهبية بمهرجان كان”.

ويعد فيلم “رفعت عيني للسما” أول فيلم تسجيلي مصري يفوز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وذلك بعد المنافسة مع 22 فيلمًا تسجيليًا عرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.

وكان الفيلم قد حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية حيث كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها اللوموند وفرايتي وسكرين دايلي.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلامًا تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.