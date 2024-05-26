“نمبر وان”.. محمد رمضان يشعل ختام بطولة إفريقيا بعرض حماسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان محمد رمضان حفل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء أمس (السبت) بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب ستاد القاهرة، والتقطت الكاميرات العديد من اللقطات المميزة له خلال إحيائه الحفل.

ودخل رمضان أرض الملعب مع فرقته الاستغراضية وهو يرتدي تيشيرت عليه صورة رئيس دولة جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

كما أشعل الحفل بلقطة قفز فيها من على حامل كرة المباراة وحامل الكأس، في لقطة استعراضية له، وقدم العديد من أغانيه المميزة بدأها بأغنيته الشهيرة “نمبر وان” كما قدم عدداً آخر من الأغاني، منها: “إنساي” و”ثابت” و”مافيا” وغيرها العديد من الأغاني.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيديو لـ محمد رمضان خلال دخوله إلى الستاد وعلّقت الصفحة بالقول: “نمبر وان وصل”.

ووجه محمد رمضان رسالة للجمهور العربي في تصريحاته للكاف قبل بدء حفل افتتاح مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا قائلًا: “إن شاء الله يوم موفق للجمهور المصري والترجي التونسي وجماهير العرب جميعًا”.