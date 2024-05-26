أحمد العوضي يروي قصة نجاته من الموت.. فنان شهير ذبح عجلاً احتفالاً بنجاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي عن سرّ خطر يذاع للمرة الأولى، مؤكداً انه نجا من موت حقيقي خلال مشاركته في فيلم “هبوط اضطراري” مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، مؤكداً أنه من خطورة الموقف ونجاته بأعجوبة، قام السقا بذبح عجل احتفالاً بنجاته.

وقال العوضي فى تصريحات إعلامية: ” في فيلم هبوط اضطراري كنت سأتعرض إلى الموت بسبب السيارة، والسقا أخي وأحبه جدًا، وبعد أن نجاني الله من حادث السيارة قام السقا بذبح عجل”.

وتابع: “السقا أول من هنأني بالنجاح بمسلسل حق عرب، وأنا بطبيعتي أجتهد، وأترك النجاح لله وربنا يعطي المجتهد وأشكر المتحدة وسينرجي وتامر مرسي وحسام شوقي، وكل الدعم الذي قدموه للعمل”.

وأوضح أن التنافس إيجابي بين المسلسلات وهذا فى مصلحة الدراما، وأصعب مشهد عندما علمت أمي أنني مدمن، وأنا قدمت مشاهد الأكشن وبطبيعتي أنا رياضي”.

وعن مشاهد ضرب أكثر من قلم مع عدد من الفنانين قال العوضي: “لم أكن أقصد، والقلم اللي أخدته دينا فؤاد حقيقي، ودنيا المصري وكارولين، ولم أكن أقصد”.