بعد ظهوره الغريب.. سمية الألفي تدافع عن نجلها أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة المعتزلة سمية الألفي على الهجوم الذي وجه لنجلها الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام في العرض الخاص لفيلمه الجديد “بنقدر ظروفك”.

وقالت سمية: “سعيدة بنجاح أحمد ولا أعرف لماذا يهاجمه الناس، هو فنان متميز وله طعم خاص، ولكن معظم الفنانين تتم مهاجمتهم ومحمد عبد الوهاب هوجم في فترة من الفترات، ولكن الأهم أن أحمد يركز في عمله ولا يلتفت لكل ما يحدث من حوله، وكل زملائه من داخل وخارج الوسط يحبونه.

فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور وآخرين.

وعُرض له مؤخرًا فيلم “السيستم”، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وشارك فيه كل من طارق لطفي، نسرين طافش، محمد علي رزق، ميس حمدان، رانيا منصور، ميس حمدان، أحمد فهيم وآخرين.

وكان فيلم تلك الأيام هو آخر أعمال سمية الألفي في السينما والذي عُرض في 2010 وكان من بطولة أحمد الفيشاوي، تأليف فتحي غانم وإخراج أحمد غانم، وشارك فيه محمود حميدة، صفية العمري، عادل أمين، طارق التلمساني، ماجد المصري وآخرون.