خاص بالفيديو- ماريلين نعمان تعلّق على زيارة ماغي بو غصن لها..هل تعيش علاقة عاطفية؟ وهذه الأغنية المفضلة لها بألبومها

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان نجاحات لافتة، وكان آخرها مسلسل "ع أمل"، اذ برعت فيه تمثيلا وغناء ايضا، ماريلين نعمان أحيت حفلا مميزا في الـ O بيروت قدّمت فيه باقة من أجمل الأغاني، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.



موقع "الفن" التقى بـ ماريلين نعمان وأجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن زيارة الممثلة ماغي بو غصن لها في الكواليس برفقة الكاتبة ندين جابر، أعمالها المقبلة، الأغنية الأقرب اليها من بين الأغاني التي قدمتها في "مسلسل ع أمل" هل هي بعلاقة عاطفية؟ وغيرها من المواضيع.

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