انطلاق أولى حلقات العرض الثاني لمسلسل "صيد العقارب".. (أعرف المواعيد)

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات العرض الثاني لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات on.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب، في تمام 10 مساء، ويعاد بواقع مرتين في اليوم التالي، حيث يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 10 صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 5 مساء.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول عالمة حشرات تدعى عايدة، والتي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم وصراعات مستمرة تحاول التخلص منها، ولها عداوات شخصية مع الكثير من الأشخاص وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب، في بطولته بجانب الفنانة غادة عبد الرازق، كلا من : "منهم محمد علاء ورياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر وميار الغيطي والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق

أخر أعمالها فيلم تانى تانى، وانطلق عرضه يوم 22 مايو الجاري، ويشاركها البطولة أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

فيلم "تاني تاني" تدور أحداثه في إطار إجتماعي لايت، حيث هدى موظفة بنك (غادة عبد الرازق) التي يظهر لها أصدقائها القدامي زيكو (أحمد آدم) وبيبو (بيومي فؤاد) اللذان يظهران في حياتها مجدداً بعد سنوات طويلة ويحاولان التقرب منها وكسب قلبها في وقت هي منشغله بتحضيرات زفاف إبنتها هدير (ثراء جبيل)، وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية، إلا أن شقيقها عادل (محمود حافظ) يقف حائلاً أمامهما.