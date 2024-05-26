موعد حفل فرقة أنامل شرقية بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لعارفة الهارب الدكتورة منال محى الدين وفرقتها أنامل شرقية، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح المكشوف، ضمن الفعاليات الابداعية المتنوعة لوزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة من الألحان الشرقية الشهيرة التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب منها كلمة حلوة لـ داليدا ، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الاطرش ، ميس الريم ، آخر أيام الصيفية ، نسم علينا الهوى لـ فيروز ، دعاء لـ عمر خيرت ، لونجا 79 و85 لـ هانى شنودة ،يمامة بيضا لـ داوود حسنى ، رقصة عزيزة لـ محمد عبد لوهاب وموسيقى فيلم أبو على لعمرو اسماعيل بالإضافة إلى بانورا من أعمال كل من أسمهان وبليغ حمدى.

يذكر أن منال محيى الدين، نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز ، حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي ، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991 ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.