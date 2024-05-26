ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت الفرحة خلال الساعات القليلة الماضية علي فريق النادي الأهلي ومشجعيه، وذلك بعد الفوز في مباراته على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت مساء أمس السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.

محمد رمضان يتصدر مؤشرات البحث

وتصدر النجم محمد رمضان مؤشرات البحث على "جوجل"، منذ إعلانه عن المشاركة بـ الفقرة الفنية الافتتاحية في مباراة الأهلي والترجي التونسي.

محمد رمضان ينشر كواليس نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص محمد رمضان، على نشر صور وفيديوهات من كواليس مشاركته في الحفل، الذي ظهر فيه وهو يرتدي "تيشيرت" أسود مطبوع عليه صورة الزعيم نيلسون مانديلا.

ونشر محمد رمضان، أيضًا مقطعًا مصورًا، وثق به لحظة وصوله إلى ملعب استاد القاهرة، وعلق علي الفيديو قائلًا: "إفريقيا هل أنتم مستعدون؟"

محمد رمضان: سعيد بالمشاركة في حفل نهائي أبطال إفريقيا

وأعرب محمد رمضان، عن سعادته للمشاركة في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لا سيما أنه سفير للاتحاد الإفريقي، كما تمنى فوز فريقه الأهلي المصري بالبطولة.

الاتحاد الإفريقي يعلن عقد إتفاقية مع محمد رمضان

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في وقت سابق عن وجود اتفاقية مع الفنان محمد رمضان، والتي هي مشاركته بفقرة غنائية قبل بداية نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة صعود فريق مصري أو حتى عربي للمباراة الختامية.

غياب محمد رمضان عن مارثون رمضان 2024

على الجانب الآخر، غاب الفنان محمد رمضان عن موسم رمضان 2024، ويحضر حاليا لفيلم "أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني ومن تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان

آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.