شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الهروب من السجن إلى مهرجان كان.. قصة المخرج الإيراني محمد روسولوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يولد دائمًا الأمل من رحم المعاناة وهي الجملة التي عاشها المخرج الإيراني محمد روسولوف بكل حذافيرها منذ مغادرته وهروبة من موطنه الأصلي في مايو الماضي بعد أن حكمت إحدى المحاكم الإيرانية عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة تتعلق بالأمن الوطني حتى فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه بذرة التين المقدس في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 التى اختتمت أمس.

وتصدر المخرج الإيراني محمد روسولوف، منصات السوشيال ميديا أمس ووسائل الاعلام العالمية بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بعد هروبه في مايو الماضي من بلاده للوصول إلى أوروبا وحضور المهرجان الأكبر والخاص بتلك النوعيات من الأفلام، حيث كان له باع طويل في محاربة الاستبداد والقمع داخل ايران قبل الحكم عليه وهروبه.



المخرج الإيراني محمد رسولوف في مهرجان كان



المخرج الإيراني محمد رسولوف

وسبق وقال روسولوف في منشور له بعد هروبه خارج بلاده، "إذا كانت إيران الجغرافية تعاني من وطأة طغيانكم الديني، فإن إيران الثقافية حية في العقول المشتركة لملايين الإيرانيين الذين أجبروا على مغادرة إيران بسبب وحشيتكم ولا يمكن لأي قوة أن تفرض إرادتها عليها، ومن اليوم، أنا مقيم في إيران الثقافية".

وفي جولة داخل حساب المخرج الإيراني عبر انستجرام، تبين انه يمتلك أرشيف كبير من الانتقادات الخاصة بالسياسة الإيرانية في حق السيدات والطالبات ودائما ما يسخر حسابه في انتقاد السياسة الداخلية ومطالباته دائما بمساواة المرأة الإيرانية بغيرها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الكثير من المنشورات الخاصة بالاعمال السينمائية.