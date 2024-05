شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس وجوي كينج يزينان السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان كان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 التي انتهت أمس، حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير وكان من أبرز الحاضرين النجمة العالمية إيل فانينج، والنجمة العالمية فيولا ديفيس والنجمة العالمية جوي كينج.



جوي كينج



فيولا



إيل فانينغ

ختام مهرجان كان السينمائى الدولي

واختتمت فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي أمس السبت 25 مايو وتم الإعلان عن جوائز الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتي شهدت منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعدد من رواد السينما حول العالم وهم النجمة العالمية ميريل ستريب وجورج لوكاس مخرج سلسلة أفلام Star Wars وللمرة الأولى يمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية لأحد الاستوديوهات حيث منحها لاستوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.

وجاءت أبرز جوائز حفل ختام مهرجان كان السينمائى كالتالي:

فوز فيلم المخرجة الهندية بايل كاباديا All We Imagine as Light بالجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي.

فوز فيلم Anora للمخرج شون بيكر جائزة السعفة الذهبية

أفضل مخرج: ميجيل جوميز، "Grand Tour"

أفضل ممثل: جيسي بليمونز، Kinds of Kindness.

أفضل ممثلة: بطلات فيلم "إميليا بيريز"

جائزة لجنة التحكيم: "إميليا بيريز"

أفضل سيناريو: كورالي فارجات عن فيلم "The Substance"

الكاميرا الذهبية: "Armand"، هافدان أولمان تونديل

تنويه خاصة للكاميرا الذهبية: "Mongrel"، تشيانج وي ليانج، ويو تشياو يين

سعفة الفيلم القصير الذهبية: "The Man Who Could Not Remain Silent" للمخرج نيبويشا سليجيبتشيفيتش

تنويه خاص للفيلم القصير: "Bad for a Moment" للمخرج دانييل سواريس.