إطلاق سراح نيكي ميناج بغرامة مالية كبيرة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الشرطة الهولندية، سراح مغنية الراب الترينيدادية نيكي ميناج، بغرامة مالية كبيرة، وذلك بعد القبض عليها في مطار أمستردام وبحيازتها مادة "الحشيش" المخدرة.

القبض على نيكي ميناج بحيازة مخدرات

وكانت أكدت الشرطة الهولندية لوكالة الأنباء الفرنسية أنّها قبضت على "مواطنة أمريكية" تبلغ من العمر 41 عاماً، لكنها رفضت تأكيد أنها نيكي ميناج.

وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت كابيل: "نحن لا نؤكد بتاتاً هوية شخص محتجز، لكن يمكنني أن أؤكد أننا أوقفنا امرأة تبلغ 41 عاماً يشتبه في محاولتها تصدير مخدرات خفيفة المفعول إلى بلد آخر".

وأوضح روبرت كابيل: "أنه تم إطلاق سراح المغنية بعد دفع غرامة مالية كبيرة، مشيراً إلى أن القضية أغلقت تماما.

نيكي ميناج تستغيث بجمهورها على السوشيال الميديا

وكتبت مغنية الراب نيكي ميناج، عبر حسابها على منصة "إكس": "أن السلطات الهولندية أخبرتها أنها عثرت على مادة الحشيش في حقائب تعود إلى عنصر أمن يعمل لصالحها.

وتابعت: "أخذوا حقائبي دون موافقتي"، لافتة إلى أن عنصر الأمن أبلغهم أن رزم الحشيش تعود إليه.

من هي نيكي ميناج ؟

نيكي ميناج مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وعارضة أزياء من أصل ترينيدادي-أمريكي، اشتهرت بأسلوبها الموسيقي المميز وشخصيتها القوية وإطلالاتها الجريئة، لتصبح واحدة من أشهر مغنيات الراب في العالم.

تُعرف نيكي ميناج بشخصيتها المتعددة الأوجه، حيث تستخدم أسماء مستعارة مختلفة مثل "رومان ريلاوديد" و "باربي".

أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010 وحقق نجاحاً تجارياً، وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.

كما أصبحت أول فنان تظهر سبعة من أغانيها الفردية في الوقت نفسه على قائمة أفضل 100 أغنيتها الفردية الثانية، "لديك حالة حب" وصلت المرتبة الأولى على قائمة أغاني الراب، مما يجعلها أول امرأة تتصدر أغنيتها الفردية القائمة منذ ميسي إيليوت عام 2002.

وفي عام 2012 اطلقت البوم "Pink Friday: Roman Reloaded" صنف الألبوم كبلاتيني.

في عام 2013، اختيرت نيكي ميناج لتكون أحد لجنة الحكام في برنامج "اميريكان ايدول"، في عام 2014 مثلت في فيلم "المرأة الأخرى" وأطلقت ثالث ألبوم لها بعنوان "the pinkprint" الذي حاز على المرتبة الثانية في "بيلبورد هوت 200"، ومن عام 2010 -الآن حققت نيكي ميناج ما يقارب ال 52 مليون دولار، وحازت على أكثر من 141 جائزة.