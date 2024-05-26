محمد رمضان.. "أسطورة الأزمات" يرتدي تيشرت نيلسون مانديلا

ياسر رشاد - القاهرة - خطف النجم محمد رمضان الأنظار بمظهره الأخير خلال حفله الغنائي الذي أقيم في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس السبت في استاد القاهرة الدولي، مرتدياً تيشيرت عليه صورة الزعيم نيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا وزعيمها الأسبق، بالإضافة لتقديمه مجموعة مميزة من أغانيه الخاصة وأبرزها: نمبر وان وثابت وانساي وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ظهر محمد رمضان وسط أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، مرتدياً تيشيرت عليه صورة الزعيم نيلسون مانديلا، بدون أكمام ينتمي إلى صيحة الأوفر سايز.

محمد رمضان

أشعل المغني والممثل محمد رمضان الشهير بـ"نمبر وان" حفل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بكوكبة من أغانيه الحماسية، كما نشر مجموعة من الصور داخل استاد القاهرة الدولي أثناء حضوره صباح اليوم استعدادا للمباراة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رمضان

شارك محمد رمضان متابعيه ومحبيه العديد من الصور داخل استاد القاهرة الدولي، معلقا: "ثقة فى الله نجاح".

انطلق محمد رمضان خلال الأيام الماضية لتجهيزات بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا، وأنهى تحضيرات قائمة الأغاني التى يقدمها أمام قاعدة جماهيرية عريضة من جمهوره ممن يحضرون المباراة، ويأمل أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

محمد رمضان

محمد رمضان يحيى حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا

كما أعلن الإعلامي رامي رضوان مؤخراً، أنه جرى الاتفاق مع محمد رمضان، لإحياء حفل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والترجي، قائلاً: "محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي".