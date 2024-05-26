شيرين عبدالوهاب و"روتانا".. تطورات الأزمة والقصة الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الأزمة الأخيرة بين روتانا والفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، ما جعلها تتصدر التريند، وذلك نظرًا لبحث الجمهور عن الجديد حول الأزمة بشكل دائم.

وكانت اتهمت شركة روتانا للصوتيات مؤخرًا الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتشهير، خلال بلاغًا تقدم به المسؤول القانوني للشركة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

وجاء في البلاغ أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أضرت الشركة لإخلالها ببنود العقد المبرم بينهما منذ عام 2019، والمقرر فيه تسليمها 20 أغنية للشركة مقابل الحصول على 36 مليون جنيه، وسلمت 3 أغاني فقط وحصلت على مبلغ 25 مليون جنيه.

وتابعت شركة روتانا، في بلاغها أن شيرين عبد الوهاب هاتفت أحد مسؤولي الشركة وأعطته أغنية رابعة بكامل إرادتها، ثم زعمت بسرقة شركة روتانا للأغنية تشهيرًا بالشركة، بحسب ما ذكرت الشركة في البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا :-

وكانت كتبت المطربة شيرين عبدالوهاب، في بيان صحفي لها: "لا تزال هناك خلافات بيني وروتانا بالرغم من سدادي 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وقررت التحرك واتخاذ الاجراءات القانونية وتجديد النزاع بعد تأخر طرح أغاني انتهيت من تسجيلها منذ فترة طويلة".

وتابعت : "بالاضافة إلى اشتراط -روتانا- حسب البيان على تقديمها حفلات فنية فقط خلال الفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريقها فقط، وتأجيل طرح 3 أغنيات انتهت من تسجيلهم في وقت سابق بدون أسباب واضحة".

محامي شيرين عبدالوهاب : أشخاص داخل روتانا يحاولون إبعاد المطربة عن الغناء

و قال محامي شيرين عبدالوهاب المستشار ياسر قنطوش في بيان له : "شيرين تواصلت معي واخبرتني أن هناك بعض الاشخاص داخل روتانا يحاولون إبعادها عن الغناء، يضعون لها العراقيل ويطصنعون المشاكل بدون مبرر واضح، وكأنهم يريدون ابعادها عن الغناء بكل الطرق، الامر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية، وقررت أن تكشف للرأي العام حجم الظلم الذي تعرضت له مؤخرًا".

وتابع: "شيرين عبدالوهاب تحترم القانون والعقود، وأنها دفعت مبلغ 8 مليون لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد، بعد تعرضها لظلم شديد، وقررت أن تكشف تلك الحقائق، واتخاذ الاجراءات القانونية لردع هؤلاء الأشخاص، خاصة أنها فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها".

شركة "روتانا" تنفي تسليم شيرين عبدالوهاب لها أغان جديدة.

قالت شركة "روتانا" في بيان صحفي لها: "تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى أنها لم تتسلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة، وبذلك تبقى أغنية (الدهب) التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا".

و تابع البيان: "روتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر، والأوراق القانونية، والمخالصات بتوقيع شيرين عبدالوهاب، وكل ما يشاع غير ذلك عار تمامًا عن الصحة، وسيتم التحرك بالقانون للرد على تلك الادعاءات".

شيرين عبدالوهاب تتوجه ببلاغ للنائب العام ضد "روتانا"

وكانت توجهت النجمة شيرين عبد الوهاب الاثنين الماضي 20 مايو 2024، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 781640 ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها سالم الشيخ صالح الهندي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روتانا.

وأكدت المطربة شيرين عبد الوهاب، في بيان لها أنها تكن كل تقدير واحترام لمالك شركة روتانا، وأنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين بالشركة.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب إن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا، والتربح من ذلك العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وفوجئت شيرين عبد الوهاب، بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية (الدهب) بدون الحصول على أي تنازلات أو موافقات منها، حيث إنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية على مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية على مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.