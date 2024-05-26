عمرو دياب يثير الجدل ويتصدر "تريند" موقع "إكس" بسبب أحدث إعلاناته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر النجم عمرو دياب، قوائم تريند موقع "إكس"، عقب طرح الإعلان الدعائي، لإحدى شركات المياه الغازية.

ظهور النجم النجم عمرو دياب في الإعلان، أثار الجدل، بين رواد مواقع التواصل، الذين انقسموا بين مهاجم ومدافع.

وجاءت التعليقات كالتالي: "أكيد ده إعلان المصرية، أو الإعلان متصور قبل المقاطعة، أو عمرو دياب صوره غصب عنه كان مخطوف مثلا، أو ده شبيه عمرو دياب، أو فلوس الاعلان هتروح لصالح فلسطين، ها هتقولوا إيه كمان".

وكتب آخر " إعلان.. الجديد فكرته حلوة... لكن في فكرة خبيثة جدا وتحدي مبطن.. احنا اللي بندعم الكيان، النجوم العرب و لاعيبة الكورة والناس كلها بتدعمنا في الإعلان وانت بس ياللي مقاطع انت الوحيد اللي واقف بعيد .. خليك عطشان".

وهاجم آخر، النجم عمرو دياب، وكتب: "يعتبر الاعلان ده سقطة في تاريخ حد كبير زي عمرو دياب في ظل الأحداث هو و كل اللي شارك، مش عارف أحبه ولا أحترمه زي الأول و حتى لو فضلت مكمل، ومتابع أغانيه وأعماله اكيد بالنسبة لي مكانته اتهزت كثير. بلاش تجربوا الناس وتستفزوهم .. وخليك خسران".

ودافعت اخرى، وكتبت: "إعلان عمرو دياب الجديد مع ... خليك عطشان.. تم تصوير الإعلان قبل أحداث غزة وشكراً".

النجم عمرو دياب، ظهر في الإعلان، وقدم بصوته أغنية "هالله هالله ع الجمال"، الذي بدأ عرضه بالتزامن مع مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ، التي أقيمت بين الأهلي المصري، والترجي التونسي، مساء أمس السبت.

وشارك في الإعلان إلى جانب النجم عمرو دياب، النجوم: أحمد السقا، وكريم محمود عبد العزيز، ونجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، واللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس، والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، وغيرهم.