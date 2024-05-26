بالصور| "جاوي" تطلق أغنية "بريء زي الملايكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت فرقة جاوي أجدد أعمالها الغنائية "بريء زي الملايكة".

وتعود جاوي عبر الأغنية الجديدة للساحة الغنائية في مصر بعد غياب دام أكثر من 3 أعوام منذ أخر إصداراتها، كما تمهد خلالها لألبومها الموسيقي الجديد المقرر ظهوره للنور خلال العام الجاري.

وتغير جاوي جلدها الموسيقي عبر أغنية "بريء زي الملايكة" وتقتحم بها عالم موسيقى البوب لأول مرة، بعد اعتيادها أسلوبا غنائيا يعتمد بالأساس على مزج الشعر بالغناء بموسيقى شرقية اعتمدت على الروح التراثية في معظم أعمالها السابقة.

وتأتي أغنية "بريء زي الملايكة" في مستهل بشائر ألبوم جاوي الثاني، المقرر أن تطرح أغانيه خلال الأسابيع المقبلة، ويعد تحولا كاملا في مسيرتها الموسيقية، إذ تتسم كل أغنية بلون موسيقي جديد على الفرقة، بين موسيقى الكانتري والريجيتون والتراب ميوزيك.

ويأتي الألبوم الجديد لجاوي بعد ما يزيد عن 7 سنوات منذ ظهور ألبومها الأول "قلبك يساع"، وتتغنى الفرقة خلال الأغنية الجديدة بكلمات الشاعر أحمد الجمل وتوزيع شادي ديفيد وغناء محمد عبداللطيف.