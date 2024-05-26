قضيت 6 ساعات في السجن.. نيكي ميناج تكشف تفاصيل القبض عليها بمطار أمستردام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، تفاصيل جديدة عن واقعة القبض عليها في مطار امستردام، والتحقيق معها ، بدعوى حيازة مواد مخدرة .

نيكي، أعلنت عبر صفحتها في موقع "إكس"، وصولها إلى بريطانيا، عقب الإفراج عنها.

وعبر صفحتها كتبت: "أشكر كل من صلى من أجلي اليوم.. أنا في الفندق بمانشستر، وصلت منذ أكثر من ساعة، بعد قضاء من 5 إلى 6 ساعات في السجن، وتأخرت الطائرة في الإقلاع لمدة 20 دقيقة، عقب صعودي لها".

وتابعت: "الرحلة من أمستردام، إلى مانشستر، كان من المفروض، مدتها 50 دقيقة، ولهذا حاولت الفرقة خلال تواجدها على المسرح، زيادة مدة الأغاني الرئيسية، على أمل وصولي، واللحاق بهم في حفل أمس السبت، وإدارة المكان كان لديها استعداد، لمد مدة العرض إلى الساعة 11.30 مساء، وللأسف، لم أنجح بالوصول، وممتنة لهم جميعا جدا".

وأضافت نيكي ميناج: "نجحوا في خطتهم بعدم السماح لي بالصعود إلى تلك المنصة الليلة، لقد نجحت في الوصول إلى جذور الأمر كله من خلال تسجيلها، ونشر كل شيء في الوقت الفعلي. لدي الكثير من الأدلة الفيديو. لن تصدق ذلك إذا قلت لك، سأستعين بالمحامين وسيتولى الله الأمر".

وفي رسالة إلى جمهورها، كتبت "من فضلك أرجو أن تتقبل اعتذاري العميق والصادق، من المؤكد أنهم عرفوا بالضبط كيف يؤذوني اليوم ولكن هذا أيضًا سوف يمر، لقد كانوا يفعلون ذلك مرارًا وتكرارًا، وحاولت جاهدة عدم مناقشة الأمر، لأنكم تستحقون يا رفاق الحصول على الأشياء الجيدة فقط".

وكشفت المطربة التي رشحت لنيل 12 جائزة جرامي، عن مفاجأة بشأن الحفل الذي غابت عنه، وكتبت: "لدينا موعد آخر للعرض، وستتمكن على الأرجح من مشاركته مع tmrw. تتم حاليًا مناقشة خيار يوليو وخيار يونيو، سأجد طريقة ليس فقط لتعويض الموعد مع الأداء ولكن سأقوم بإنشاء مكافأة إضافية لكل من لديه اهتمام بهذا العرض".

وفي ختام رسالتها، أعلنت مطربة الراب نيكي ميناج، عن استعدادها لتقديم حفلها الثاني في مانشستر يوم 30 مايو الحالي، إلى جانب الحفل المقرر إقامته في برمنجهام.

المطربة الأمريكية نيكي ميناج، كانت قد نشرت مقاطع فيديو، عبر صفحتها في موقع "إكس"، وعرضت خلالها تفاصيل احتجازها في مطار امستردام، والتحقيق معها، بدعوى حيازة مواد مخدرة.