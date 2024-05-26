محمد رمضان يدخل قوائم "إكس" بسبب جمهور الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل النجم محمد رمضان، قوائم تريند موقع "إكس"، بعد تقديم فقرته الغنائية قبل بداية مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، أمس السبت.

النجم محمد رمضان، دخل القائمة مع انتشار مقاطع فيديو، توثق قيام جمهور الأهلي، بإعطاء ظهورهم للملعب، مع رفع الأيدي على طريقة "حنظلة" الشخصية الفلسطينية التي ابتكرها رسام الكاريكاتير ناجي العلي.

وبالتزامن مع تقديم محمد رمضان، أغانيه، تعالت هتافات جمهور الأهلي "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

النجم محمد رمضان، دخل أرض الملعب مع فرقته الاستعراضية، وهو يرتدي تيشيرت عليه صورة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقدم محمدرمضان، في بداية الفقرة، أغنيته الشهيرة "نمبر وان" كما قدم عدداً أخر من الأغاني، منها أغنية إنساي، وثابت، ومافيا وغيرها .