تكريم أحمد حلمي ودريد لحام في افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمي لتكريمه في حفل افتتاح دورته الرابعة والعشرين هذا العام في هولندا، في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2024 تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات.

وتألق "حلمي" منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، على جثتي، خيال مآتة، واحد تاني".

وحصد الفنان أحمد حلمي العديد من الجوائز حيث حصل على جائزه المهرجان القومي للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائي عن فيلم "سهر الليالي"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور أعوام 2007 و2008 و2009 المقامة من شبكة قنوات Art عن أفلام "مطب صناعي" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما سيكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي في حفل افتتاحه الفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديرًا لمساهمته الفنية الكبيرة في عالم السينما العربية.

دريد لحام، يعد أيقونة في الكوميديا العربية، قدم خلال مسيرته أعمالًا تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة.

ودريد لحام قام بكتابة وتمثيل العديد من الأعمال التي تتسم بالنقد الاجتماعي والسياسي على مدار مسيرته، شارك فيما يقرب من 40 فيلمًا وعدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

ويعرض المهرجان في دورة هذا العام 33 فيلماً ضمن مختلف برامج المهرجان، إذ تتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.