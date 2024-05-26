ديزني تودع ملحن أغاني "The Jungle Book".. وفاة ريتشارد شيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصفت شركة ديزني العالمية، الملحن ريتشارد شيرمان، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت، بأنه عضو أساسي في دائرة مواهب الأستديو الاستثنائية.

وأعلنت "ديزني" عن وفاة الملحن الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، ريتشارد شيرمان، عن عمر 95 عاما، في بيفرلي هيلز، أمس السبت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في بيان عن الوفاة "سنكون ممتنين إلى الأبد للبصمة التي تركها ريتشارد على العالم، أنه (عضو رئيسي)، في دائرة المواهب الإبداعية، لمؤسسة والت ديزني".

ورحل ريتشارد شيرمان، بعد 12 عاما، من وفاة شقيقه روبرت، الذي شكل معه ثنائيا موسيقيا، وقاما بوضع ألحان، أغلب أعمال شركة ديزني بين عامي 1960 و1973، من خلال أكثر من 200 أغنية، لـ27 فيلما، و20 مسلسلا تليفزيونيا.

ونال الملحن الراحل ريتشارد شيرمان، وشقيقه جائزة الأوسكار مرتين، منها عن لحن أغنية "تشيم تشيم تشيري"، لفيلم "ماري بوبينز" عام 1964 .

ومن أبرز ألحان الراحل، أغنية "أنه حقا عالم صغير"، و"سوف أحبك"، من الفيلم الشهير "كتب الغابة - The Jungle Book".