تامر عبدالمنعم يفوز في التحدي أمام ليلى عبداللطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدى الفنان تامر عبدالمنعم خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف على فوز النادي الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن توقعت ليلى عبداللطيف خسارة الأهلي أمام الترجي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت.

وفاز الأهلي أمام نظيرة الترجي بهدف أحرزه رامي ربيعة في الدقيقة الرابعة من المبارة من خلال ركنية أرسلها حسين الشحات.

وقالت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف في تصريحاتها إن الترجي سيتوج ببطولة إفريقيا على حساب الأهلي.

وكان تامر عبدالمنعم قد تحدى ليلى عبداللطيف منذ ستة أيام عقب تصريحاتها بخسارة الأهلي ونشر صورة تصريحات ليلى عبداللطيف، وعلق عليها: وأنا بتحداكي الأهلي هياخد الكاس.

وعلق الفنان تامر عبدالمنعم أمس على فوز الأهلي وقال: مبروك للأهلي وده بوست للتاريخ.