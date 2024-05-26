شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات من فيلم ولاد رزق 3 استعدادًا لطرحه في عيد الأضحى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الجهة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3 بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وسيد رجب وكريم قاسم، بعض لقطات أبطال الفيلم من داخل كواليس العمل، وذلك قبل طرحه في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، حيث تصدر النجوم الصور الدعائية للعمل وهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين وسيد رجب.



احمد عز

ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد "كيرة والجن" الذى حقق 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" الذى حصد 104 ملايين جنيه.

"ولاد رزق" الجزء الثانى قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.



اسر ياسين



سيد رجب