شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو بطولة عمرو يوسف يحصد 270 ألف جنيه إيرادات ليلة أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف أمس السبت إيرادات بلغت 270 ألف جنيه، في دور العرض السينمائية المختلفة.

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 6 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، إلى جانب "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي، وفيلم "تاني تاني" لغادة عبد الرازق.