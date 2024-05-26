شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يستمتع بوقته مع طفلته الصغيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت زوجة الفنان العالمى أليك بالدوين، هيلاريا، فيديو على حسابها على موقع الصور إنستجرام، الذى يضم لقطات لابنة الزوجين، إيلاريا كاتالينا إيرينا، البالغة من العمر 20 شهرًا، وهي تطلب "دادا"، وارتدت إيلاريا زي ميني ماوس الأبيض في الفيديو وهي تسير نحو زوج من الأحذية قائلة: "أريد دادا".

ومن ثم انتقل الفيديو إلى أليك وإيلاريا على السرير حيث من المفترض أنه أظهر لابنته مقطع فيديو لكلب ودفعها إلى النباح، وسأل أليك الطفلة الصغيرة "ماذا يقول الكلب؟"، وهي تتجول فوق السرير وهي تضحك بشكل هستيري.

كتبت هيلاريا في تعليق المنشور: "أريد دادا، أريد دادا... إنها تتحدث أكثر فأكثر، وهذه هي الجملة الأولى لها".

وتابعت مدربة اليوغا، البالغة من العمر 40 عامًا، حديثها عن زوجها وابنتها: "إنهما يحبان مشاهدة الكلاب معًا، وهذه واحدة من الأشياء الجميلة التي نشعر بالامتنان لها تلك الضحكة، إنها تهدئ القلب".

جاء منشور هيلاريا بعد يوم واحد من رفض قاضية نيو مكسيكو ماري مارلو سومر طلب رفض لائحة الاتهام ضد أليك بتهمة القتل غير العمد فيما يتعلق بحادث أكتوبر 2021 في موقع تصوير فيلم Rust والذي أدى إلى وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.