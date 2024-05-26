شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسرق وطن.. نجوم مصر يدعمون فلسطين بفضح أكبر كذبة صدقها العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من الفنانين المصريين في حملة بعنوان (كيف تسرق وطن) وهم أمير المصرى، أحمد داش، علا رشدي، صدقى صخر، ياسمينا العبد دعمًا منهم للقضية الفلسطينية، حيث يقصون على الجمهور في (كيف تسرق وطن) كيف استطاع اليهود سرقة أرض ووطن "فلسطين"، وكيف تم الترويج ودعم أكبر كذبة في التاريخ صدقها العالم على مدار التاريخ؟!

أمير المصرى يدعم فلسطين

وكان الفنان أمير المصرى قد تحدث عن دعمه لفلسطين، خلال حفل توزيع جوائز البافتا، قائلا: "عندما رأيت الأحداث، لم أقدر على الصمت وصورت فيديو دعما للقضية، فضلا عن حديثى عن القضية على المسرح فى حفل توزيع الجوائز، وكنت وقتها أقول لنفسى كيف أكون سعيدا وهناك ناس تعانى وتموت".

وعن خسارته لأعمال في هوليود بسبب ذلك، أوضح: "بالفعل خسرت عملا هناك، وهو دور مهم فى مسلسل كبير فى هوليود، وكان بمثابة نقلة كبيرة لى، ولكنى لم أشعر بالضيق، لأننى شعرت بأننى صاحب قضية ولى موقف، وهو أهم من أى شىء ومن أى عمل"، متابعا: "وأرى أننا جميعا لدينا مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، ومن الواجب على كل شخص فى مقدرته عمل شىء أن يقوم به".

وشارك أمير المصرى فى رمضان الماضى خلال مسلسل مليحة، الذى دعم القضية الفلسطينية، هو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ومن بطولة: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.