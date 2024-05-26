شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح نيكي ميناج بعد القبض عليها بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الهولندية أنه تم إطلاق سراح المغنية العالمية نيكي ميناج بعد ساعات من اعتقالها من قبل الشرطة في هولندا للاشتباه في قيامها بتصدير المخدرات.

وقالت الشرطة في منشور مترجم على موقع X، إنه تم تغريم مغنية الراب والسماح لها "بمواصلة رحلتها"، وكانت ميناج، 41 عامًا، مسافرة إلى مانشستر بإنجلترا قادمة من أمستردام لحضور حفل موسيقي ضمن جولتها العالمية "Pink Friday 2" عندما تم القبض عليها.

وكان من المقرر أن تؤدي ميناج، حفلاً في ساحة Co-op Live في مانشستر مساء السبت، لكن تم تأجيله، وقالت الشركة المسئؤلة عن ميناج: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها نيكي لاستكشاف كل السبل الممكنة لإقامة العرض الليلة، إلا أن أحداث اليوم جعلت الأمر مستحيلاً، ونشعر بخيبة أمل عميقة بسبب الإزعاج الذي سببه هذا الأمر."

وقالت الشركة إن التذاكر ستظل صالحة للحفل الذي أعيد جدولته.

ولم تحدد الشرطة اسم الشخص المعتقل، لكن عندما سُئل عما إذا كان هو ميناج، قال متحدث باسم الشرطة إن الضباط "اعتقلوا امرأة أمريكية تبلغ من العمر 41 عامًا في مطار شيفول بسبب حيازة مخدرات".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم الأحد بالتوقيت المحلي، قالت ميناج إنها وصلت إلى فندقها في مانشستر قبل ما يزيد قليلاً عن ساعة.

وكتبت ميناج: " من فضلكم تقبلوا أعمق وأخلص اعتذاراتي، ومن المؤكد أنهم عرفوا بالضبط كيف يؤذيني اليوم ولكن هذا أيضًا سوف يمر".

وقالت مغنية الراب إنها تأمل أن تتمكن من مشاركة الموعد الجديد لعرض السبت الماضى، وأنها وفريقها يفكرون في يوم في يونيو وآخر في يوليو.

وأكدت أنها ستستمر في تقديم العرض الثاني في مانشستر يوم الخميس، وأنها ستستمر في برمنجهام يوم الأحد.

وقالت ميناج: "سأجد طريقة ليس فقط لتعويض الموعد بالأداء، بل سأقوم أيضًا بإنشاء مكافأة إضافية لكل من لديه اهتمام بهذا العرض، وعد".