شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب ونقاد السينما" تكرم ممدوح وعمرو الليثي بمناسبة اليوبيل الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية وعضو الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية.

وسلم أباظة الدكتور عمرو الليثي درع التكريم كما سلمه درع تكريم اسم الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبق.

هذا وأكد أباظة ان تكريم ممدوح الليثي اعترافا بدوره الكبير في ترسيخ أسس الجمعية خلال فترة رئاسته لها والتي إستمرت 11 عاما نجح خلالها في تحقيق الاستقرار لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

كما يأتي تكريم د. عمرو الليثي تقديرًا لدعمه للجمعية ومسابقة ممدوح الليثي للسيناريو التي تحتفل بالعام الحادي عشر لتأسيسها.

وأكد الدكتور عمرو الليثي تقديره للجمعية ودورها في دعم الثقافة السينمائية ودورها الكبير في نجاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وأشاد بالإدارة الحالية للجمعية وقدرتها علي مواجهة التحديات مؤكدا حرصه علي دعم الجمعية وأنشطتها