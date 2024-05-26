شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمي رينر: نصف جسدي أصبح من المعدن بسبب حادث رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الفنان العالمى جيريمي رينر التفاصيل المروعة للإصابات التي أصيب بها أثناء حادث كاسحة الثلوج خلال يوم رأس السنة الجديدة في يناير 2023، حيث دهسته كاسحة الثلوج من نوع PistenBully التي يبلغ وزنها 14000 رطل، ومنثم تم نقله جوًا إلى المستشفى حيث خضع لعدة عمليات جراحية لعلاج إصاباته.

قال رينر خلال ظهوره الأخير في برنامج The Tonight Show من تقديم جيمي فالون: "لقد كسرت 38 عظمة"، وعندما سُئل عن حجم جسده الذي أصبح الآن تقريبًا مصنوعًا من المعدن، لمس الممثل الجزء السفلي من ساقه قائلاً: "هذا معدن"، ثم أضاف أن "نصف وجهي معدن" و"كل الجانب الأيمن من ظهري معدن".

وتابع الممثل موضحًا أنه تعرض لـ14 كسرًا في الضلوع، قبل أن يضيف أن إحدى عينيه كانت تتدلى من رأسه، حيث أكد رينر قائلا:" "أنا أرى عينك، بعينى الأخرى، لأن مقلة عيني سقطت منى في الحادثة، لذلك لدي أشياء غريبة تدور في رأسى".

سأل فالون مصدومًا عما إذا كان رينر قد أصيب بالذعر أثناء الحادث، فأجاب الممثل: “لا، كنت مت في حينها".