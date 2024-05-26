تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة… الإسم سيفاجئكم

“جديد في جديد” هو اسم الاغنية الدعائية القادمة للفنان المصري، عمرو دياب، والتي طرحت ضمن حملة ترويجية لصالح احدى شركات المياه الغازية.

الاغنية ترصد التطورات في شكل موسيقى عمرو دياب بداية من التسعينيات وجتى وقتنا الحالي، حيث تطورت مقطوعات الموسيقى في الاغنية وفقًا للزمن بداية من الفلامنكو مرورًا باللاتين بوب و الـ “آر إن بي” وصولاً إلى المقسوم .

شهدت الأغنية مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مقدمتهم نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح والممثل أحمد السقا والفنانة نوال الزغبي والممثل كريم محمود عبد العزيز والفنان قصي خضر ولاعب كرة القديم سامي الجابر ولاعب كرة القدم روبرتو كارلوس.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ظهر “دياب” في الأغنية ليعبّر بصوته وموسيقاه عن التطور الذي يجب ان يواكب رحلة نجاح أي شخص وذلك من خلال رصد تطور موسيقى عمرو دياب على مدار أكثر من ٢٥ عاما، بداية من سنة ١٩٩٦ وحتى الآن.